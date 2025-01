Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kripo ermittelt und sucht Zeugen nach Einbruch

Raunheim (ots)

Nachdem ein Krimineller am Donnerstag (02.01.) in ein Einfamilienhaus in der Ludwigstraße eingebrochen ist, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Der Einbrecher gelangte gewaltsam über ein Fenster zwischen 15.00 und 15.20 Uhr in das Wohnhaus. Im Inneren suchte der Täter nach Wertgegenständen. Er entwendete unter anderem Geld, Armbanduhren sowie Schmuck und flüchtete anschließend vom Tatort. Der Flüchtige trug eine grau-grüne Jacke, eine schwarze Mütze, dunkle Hose und schwarze Schuhe. Der Unbekannte hatte zudem schwarze Handschuhe an und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise zu den Kriminellen werden vom Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell