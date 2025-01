POL-DA: Bürstadt: Autofahrer mit 62 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter hatten es am Donnerstag (2.1.) auf ein Einfamilienhaus in der Seekatzstraße abgesehen. Zwischen 16.00 und 19.00 Uhr hebelten die Kriminellen gewaltsam eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räume und flüchteten mit mehreren Schmuckstücken in unbekannte Richtung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten ...

