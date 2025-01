Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher entwenden Computer aus Schule

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle nahmen zwischen Mittwoch (30.12.) etwa 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen (2.1.) etwa 9.00 Uhr eine Schule in der Bessunger Straße in Visier. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die bislang unbekannten Täter ein Fenster ein, um so ins Innere zu gelangen. Dort nahmen sie eine noch ungeklärte Anzahl an Computern und Bildschirmen an sich, bevor sie damit in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die im besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell