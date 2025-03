Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mündet in Sicherstellung des Pkws

Gera (ots)

Am Morgen des 08.03.2025 unterzogen Polizeibeamte in Gera-Lusan einen polnischen Staatsbürger in seinem Pkw einer Verkehrskontrolle. Der Mann konnte weder einen Führerschein noch die Zulassungspapiere vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre bestand und die an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen in Polen gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Da der Mann bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten war und zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde sein Fahrzeug samt Schlüsseln polizeirechtlich sichergestellt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. (AD)

