Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb auf Abwegen

Sömmerda (ots)

Am 22.03.2025 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in der Sömmerda Innenstadt. Es wurden Artikel im Wert von 8,50 Euro entwendet. Der Dieb konnte zunächst entkommen, steuerte dann aber, wohl auf Grund seiner erheblichen Alkoholisierung von über 4 Promille, als nächstes die ihm wohlbekannte PI Sömmerda an. Hier wurden ihm die entwendeten Gegenstände wieder abgenommen und eine Anzeige gegen ihn erstattet. (AD)

