Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pony gefunden

Edenkoben (ots)

Am Samstagmorgen teilte eine Anwohnerin der Luitpoldstraße mit, dass sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weißes Pony gefunden habe. Das ca. 120 cm große Deko-Pferd konnte durch die Beamten sichergestellt und zur nahegelegenen Dienststelle gerollt werden. Dort wird es nun bis zur Übergabe an das Fundbüro artgerecht verwahrt. Ermittlungen in der Nachbarschaft zur Herkunft des "Tieres" verliefen bislang ergebnislos. Die Eigentümer des Rosses werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell