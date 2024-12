POL-PDLD: Unfallflucht am Paul-Gillet-Platz

Essingen/B272 (ots) - Am 12.12.2024 befuhr gegen 11:15 Uhr ein 36-jähriger Seat-Fahrer die B272 von Landau kommend in Richtung Speyer. Am Essinger Kreisel musste er verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 40-jähriger Dacia-Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW Seat auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Zudem wurde der 36-Jährige durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde zur ...

