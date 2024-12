Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen/B272 - Berauscht Unfall verursacht

Essingen/B272 (ots)

Am 12.12.2024 befuhr gegen 11:15 Uhr ein 36-jähriger Seat-Fahrer die B272 von Landau kommend in Richtung Speyer. Am Essinger Kreisel musste er verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 40-jähriger Dacia-Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW Seat auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Zudem wurde der 36-Jährige durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 40-jährigen Unfallverursacher Anzeichen erkannt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf diverse Stoffgruppen. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

