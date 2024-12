POL-PDLD: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin

Bad Bergzabern (ots) - Am 12.12.2024, zwischen 11:40 und 13 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter an einem schwarzen Pkw, Nissan Qashqai, die Seitenscheibe ein und entwendeten eine Tasche aus dem Pkw. Der Pkw war in der Friedhofstraße geparkt. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. Rückfragen bitte an: ...

