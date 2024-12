POL-PDLD: Scheibe an Pkw eingeschlagen und Tasche entwendet

Kandel (ots) - Ein oder mehrere noch unbekannte Täter verschafften sich gestern am 12.12.24 im Zeitraum von 06.40 Uhr bis 16.00 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Gasthaus in der Wasgaustraße in Kandel. Dort entwendeten sie mehrere Gegenstände im Gesamtwert einer niedrigen vierstelligen Summe. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder ...

