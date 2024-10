Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Herdorf (ots)

Am Mittwoch, den 09.10.2024, befuhr gegen 17:50 Uhr ein 43-jähriger Lieferwagenfahrer die Schneiderstraße in Herdorf in Richtung Struthütten. In einer Rechtskurve, bei dem H-Plus Karee, verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sprinter schleuderte schließlich gegen einen entgegenkommenden Tesla. Ein Insasse des Tesla wurde kurzzeitig eingeklemmt. Die Feuerwehr Herdorf und der Rettungsdienst wurden alarmiert. Die Unfallbeteiligten wurden vor Ort medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell