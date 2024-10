Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schulwegkontrolle in Linz

Linz (ots)

Am Morgen des 08.10.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Linz eine Schulwegkontrolle an der Grundschule in Linz durch. Besonderes Augenmerk lag hierbei auf der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder. In drei Fällen musste gegen die Eltern ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen fehlender Sicherung des Nachwuchses eingeleitet werden.

