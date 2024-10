POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 08.10.2024, wurde in der Zeit von 07.30 Uhr bis 09.20 Uhr in Altenkirchen, Parkplatz Glockenspitze, ein geparktes Fahrzeug angegangen. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten unbekannte Täter an einem Rad eines Pkw Skoda Octavia alle fünf Schrauben. Der Fahrer bemerkte diesen Umstand kurz nach Fahrtantritt rechtzeitig, sodass es nicht ...

