POL-PDLD: Landau - Ohne Führerschein erwischt

Am 12.12.2024 wurde gegen 20:10 Uhr ein 46-jähriger Audi-Fahrer im Ostring in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrerlaubnis wurde ihm in der Vergangenheit aufgrund einer begangenen Straßenverkehrsgefährdung entzogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die PKW-Schlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

