Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Fast 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen im Stadtteil Lindenhof.

Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 7.20 Uhr zunächst auf der Gontardstraße in Richtung Helmut-Kohl-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Helmut-Kohl-Straße missachtete er beim Linksabbiegen das Rotlicht der Ampel und stieß im Einmündungsbereich mit dem Tesla eines 43-Jährigen zusammen, der auf der mittleren Fahrspur der Helmut-Kohl-Straße in Richtung Fahrlachtunnel fuhr. Durch den Aufprall wurde der Tesla gegen einen neben ihm fahrenden Ford-Transporter eines 67-Jährigen gestoßen.

Durch den Zusammenstoß waren sowohl der Mercedes als auch der Tesla nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau. Während der Maßnahmen ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell