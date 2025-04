Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Berga-Wünschendorf

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Am Samstag den 26.04.2025 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Diebstahl in dem Einkaufsmarkt in der Geraer Straße Nr. 30 in Berga-Wünschendorf, bei welchem bislang unbekannte Täter ein Portemonnaie aus dem Einkaufswagen der Geschädigten entwendeten. Die Geschädigte betrat kurz zuvor das Geschäft und legte hier während des Einkaufes ihren Rucksack in den Wagen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten der oder die unbekannten Täter, in einem unbeobachteten Moment, die Geldbörse der Frau aus dem Rucksack und entfernten sich anschließend von dem Tatort. Neben Bargeld wurden auch diverse Dokumente der Geschädigten entwendet. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Hinweise, von Zeugen, welche sich möglicherweise zu der genannten Tatzeit ebenfalls in dem Einkaufsmarkt befanden. Diese werden unter Angabe der Bezugsnummer: 0106361/2025, unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. <MS>

