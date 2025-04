Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte Jugendliche berauben 13-Jährigen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat nach einem schweren Raub in Bulmke-Hüllen die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 13-jähriger Gelsenkirchener ging am Donnerstag, 10. April 2025, gegen 15.30 Uhr, nach Schulschluss durch die Emmastraße. Unvermittelt wurde er dort von drei unbekannten männlichen Jugendlichen angesprochen worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen forderte einer der Jungen die Herausgabe seines Handys. Als der 13-Jährige dies verweigerte, wurde er von den Jungen mehrfach geschlagen und geschubst. Im Rahmen der daraus entstandenen Rangelei verlor der Geschädigte sein Handy aus seiner Hosentasche. Einer der Tatverdächtigen zog daraufhin ein Messer, hielt es vor und hob das Handy auf. Mit der Tatbeute flüchteten die drei Jungen zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Gelsenkirchener lief daraufhin nach Hause und rief im Beisein seiner Erziehungsberechtigten gegen 16.45 Uhr eine Streifenwagenbesatzung. Die Ermittlungen dauern an.

Die drei Tatverdächtigen können beschrieben werden: Sie sind zwischen 14 und 15 Jahre alt und etwa 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Alle drei Jungen waren zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell