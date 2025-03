Polizei Mettmann

POL-ME: 84-Jähriger angefahren und schwer verletzt - 2503024

Heiligenhaus (ots)

In Heiligenhaus kam es am Donnerstag, 6. März 2025, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 84-jährigen Fußgänger und einem Auto. Der Senior wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10:20 Uhr befuhr ein 69-jähriger Heiligenhauser mit seinem Renault Kadjar die Höseler Straße in Richtung Ratingen-Hösel. In Höhe der Bushaltestelle "Heiligenhaus Oberilp" beabsichtigte er in den Kreisverkehr einzufahren und missachte dabei den 84-jährigen Fußgänger der den Fußgängerweg in Richtung Rhönstraße überquerte. Das Auto kollidierte mit dem Heiligenhauser, der stürzte und schwer verletzt wurde.

Eine engagierte Zeugin leistete Erste Hilfe und Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

