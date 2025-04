Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei fasst Einbrecher nach Kelleraufbrüchen

Gelsenkirchen (ots)

Weil ein 23-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstag, 10. April 2025, gegen 2.20 Uhr, verdächtige Geräusche hörte und direkt die Polizei alarmierte, konnten Polizeibeamte zwei tatverdächte Einbrecher festnehmen.

Der 23-jährige Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Margaretenstraße in Bulmke-Hüllen verständigte den Notruf der Polizei, nachdem er laute Geräusche aus dem Keller wahrnahm. Kurz darauf beobachtete er vom Fenster aus, wie zwei Männer mit einem Trolli und einem Eimer den Hausflur verließen und zu Fuß in Richtung Florastraße flüchteten. Der Leitstelle gegenüber konnte der 23-Jährige die beiden flüchtigen Tatverdächtigen gut beschreiben. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung traf die beiden Männer in der Nähe der Tatörtlichkeit an. In dem Trolli und dem Eimer befanden sich hochwertige Werkzeuge und Elektrogeräte. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in einer Jacke eines Tatverdächtigen drei aufgebrochene Vorhängeschlösser.

Als die Beamten den Keller des Mehrfamilienhauses aufsuchten, konnten sie feststellen, dass dort vier Kellerräume aufgebrochen und durchwühlt worden waren. Ein aufgebrochenes Vorhängeschloss befand sich noch vor Ort.

Da beide Tatverdächtigen sich vor Ort nicht ausweisen konnten, wurden sie zur Polizeiwache Süd gebracht. Dort konnten die Personalien zweifelsfrei festgestellt werden. Es handelt sich um einen 22-Jährigen und einen 55-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Tatbeute stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell