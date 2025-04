Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben versucht, einen Gelsenkirchener in Bulmke-Hüllen auszurauben. Der 71-Jährige fuhr am Mittwochabend, 9 . April 2025, gegen 20.45 Uhr mit seinem Fahrrad über die Plutostraße in Richtung Hüller Straße. In Höhe der Haltestelle Sellmannshof wurde der Gelsenkirchener von zwei Jugendlichen angehalten, die ihm auf E-Scootern entgegengekommen waren. Sie forderten den 71-Jährigen auf, sein Portemonnaie auszuhändigen. Als der Gelsenkirchener dies verweigerte, drohten sie ihm, Gewalt anzuwenden. Als der Radfahrer ein sich näherndes Auto bemerkte, reagierte er geistesgegenwärtig, sprang auf die Fahrbahn und hielt den Fahrer, einen 21-jährigen Gelsenkirchener, an. Daraufhin flüchtete das tatverdächtige Duo mit den E-Scootern in Richtung des Bulmker Parks. Anschließend alarmierte der 21-Jährige die Polizei.

Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen konnten beide nicht abgeben. Die Polizei bittet Zeugen, die zur angegebenen Tatzeit zwei Jugendliche auf E-Scootern in der Plutostraße oder im Umfeld beobachtet haben, entsprechende Hinweise per Telefon unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240 zu geben.

