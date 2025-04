Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Vorfall an Wahlkreisbüro der Linken in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten vor dem Wahlkreisbüro der Partei "Die Linke" am Sonntag, 6. April 2025, hat der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen übernommen. Mehrere Personen waren gegen 12 Uhr an der Wildenbruchstraße in Bulmke-Hüllen mit einem 36-jährigen Gelsenkirchener in Streit geraten, nachdem dieser gegen ein Schaufenster des Parteibüros gespuckt und getreten haben soll. Im Anschluss daran soll es zu wechselseitigen körperlichen Übergriffen gekommen sein, bei denen ein 27-Jähriger aus Essen, der der Partei zuzuordnen ist, leicht verletzt wurde. Zudem habe der Gelsenkirchener die Anwesenden bedroht und beleidigt. Die alarmierten Beamten führten Sicherheitsgespräche mit den Parteiangehörigen und erteilten dem 36-Jährigen nach einer Gefährderansprache einen Platzverweis, dem dieser nachkam. Die Ermittlungen, unter anderem wegen Volksverhetzung, einfacher Körperverletzung und Bedrohung, dauern an.

