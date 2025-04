Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Autos bei Zusammenprall ineinandergeschoben - mehrere Leichtverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist die Polizei am Montag, 7. April 2025, nach Bulmke-Hüllen gerufen worden. An einer Ampel an der Florastraße vor der kreuzenden Bismarckstraße gab es gegen 8.45 Uhr zunächst verkehrsbedingt einen Rückstau, aufgrund dessen mehrere Fahrzeuge abbremsen mussten. Ein 19-jähriger Fahrer eines Lieferwagens aus Edewecht konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen, sodass er auf das Heck einer 32-jährigen Autofahrerin aus Gelsenkirchen auffuhr. Ihr Auto wiederum prallte auf das vor ihr stehende Auto einer 70-jährigen Gelsenkirchenerin, deren Wagen auf das vor ihr stehenden Fahrzeug eines 30 Jahre alten Mannes aus Gelsenkirchen aufgeschoben wurde. Sowohl der 19-Jährige als auch die beiden 32 und 70 Jahre alten Frauen wurden leicht verletzt. Die 32-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zudem gab der 42 Jahre alte Beifahrer der 70-jährigen Autofahrerin an, Schmerzen zu verspüren und später selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Fahrzeug der 32 Jahre alten Frau wurde abgeschleppt.

