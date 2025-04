Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagnachmittag, 6. April 2025, gegen 17.10 Uhr, kam es in einem Park nahe der Straße "Am Schalker Verein" zu einer Auseinandersetzung durch die ein Jugendlicher leicht verletzt wurde.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen trafen sich zwei rivalisierende Gruppen, bestehend jeweils aus zehn Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren in der Parkanlage. Hier kam es erneut zu einer verbalen Diskussion in dessen Folge beide Gruppen gegenseitig aufeinander eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Ein bisher unbekannter Jugendlicher soll mit Reizgas gesprüht haben. Ein weiterer soll ein Messer vorgezeigt, aber nicht verwendet haben. Verletzt wurde dadurch niemand.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung trennten sich die Gruppen zunächst voneinander, um auf Höhe der Unterführung Hohenzollernstraße/Ückendorfer Straße erneut aufeinander zu treffen. Im Zuge dieser neuen Streitigkeit griff ein bisher unbekannter Tatverdächtiger einen Stein und warf ihn zwei Mal gegen den Kopf eines 14 Jahre alten Gelsenkircheners. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Anschließend flüchteten mehrere Jugendliche von der Örtlichkeit. Im Zuge der Fahndung konnten eingesetzte Polizeibeamte zwei tatverdächtige Jungen aus Gelsenkirchen im Alter von 12 und 14 Jahren antreffen. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der leicht verletzte 14-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Beamten sprachen Platzverweise aus und fertigten Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

