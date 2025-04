Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer schwer verletzt in Gelsenkirchen- Resse

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Freitag, dem 04.04.25 um 16:55 Uhr übersah ein 26- jähriger Hertener beim Wenden seines Autos auf der Ewaldstraße einen herannahenden 33- jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Seite des Autos, wobei er sich schwer verletzte. Der Verletzte wurde durch die Feuerwehr in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Ewaldstraße in Höhe des Unfallortes gesperrt werden.

