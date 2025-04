Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motorradfahrer verstirbt bei medizinischem Notfall

Gelsenkirchen (ots)

Nach aktuellem Ermittlungsstand erlitt ein 66-jähriger Motorradfahrer am Freitag-morgen, 4. April 2025, einen internistischen Notfall während der Fahrt in Richtung Gelsenkirchen auf dem Nordring in Scholven. Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten um kurz nach 9 Uhr, dass der Essener ohne Fremdeinwirkung in Höhe der Gecksheide von seinem Motorrad stürzte und zu Boden fiel. Einsatzkräfte der Polizei leiteten bei dem bewusstlosen Essener Erste Hilfe bis zur Übernahme durch den Rettungsdienst und den Notarzt. Im weiteren Verlauf wurde der 66-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

Für den Zeitraum der Spurensicherung war der Nordring für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Unfall wurde durch ein speziell geschultes Verkehrsunfall-Team der Polizei Recklinghausen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell