POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Zeugen nach Tötungsdelikt in Schalke gesucht

Nach einem Tötungsdelikt in Schalke am Mittwoch, 2. April 2025 gegen 21.50 Uhr, hat die Polizei die Ermittlungen eingeleitet. Ein 44-jähriger Mann wurde auf der Paulinenstraße in Gelsenkirchen durch Messerstiche verletzt und verstarb in der Nacht in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Die Obduktion ist für heute geplant.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und bittet nun Zeugen um Mithilfe. Ersten Hinweisen zufolge flüchteten zwei unbekannte Männer von der Tatörtlichkeit an der Paulinenstraße. Einer der Flüchtigen ist etwa 18 bis 19 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und schwarze, lockige Haare. Er trug eine schwarze Jacke sowie blaue Jeans. Der andere Tatverdächtige ist etwa 1,65 Meter groß, jünger als der andere Gesuchte und hat dunkle, kurze Haare. Wer hat zur genannten Zeit an der Paulinenstraße oder in der näheren Umgebung Auffälliges beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Angaben hierzu bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

