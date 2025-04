Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung an der Haltestelle

Gelsenkirchen (ots)

Eine Schlägerei an einer Haltestelle hat den Einsatz mehrerer Polizeikräfte in Bismarck zur Folge gehabt. Gegen 16.35 Uhr wurde die Polizei am Dienstag, 1. April 2025, zur Haltestelle Trinenkamp alarmiert. Vor Ort konnten die Beamten drei Verletzte antreffen sowie weitere Zeugen. Demnach war es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Gelsenkirchener und zwei 51-jährigen Gelsenkirchenern gekommen, in dessen Anschluss es auch handgreiflich wurde. Dabei soll einer der 51-Jährigen auch mit einer Bierflasche zugeschlagen haben. Alle drei Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der 46-Jährige sowie einer der beiden 51-Jährigen wurden danach zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

