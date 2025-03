Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl und Verwüstung von Grabstätten - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Gräber wurden auf dem Rotthauser Friedhof an der Hilgenboomstraße von bislang unbekannten Tatverdächtigen verwüstet und in Teilen wurden auch Gegenstände entwendet. Der Angehörige eines auf dem Friedhof Begrabenen meldete sich bei der Leitstelle der Polizei, woraufhin Einsatzkräfte zu der Tatörtlichkeit in Rotthausen fuhren. Der 78-jährige Senior gab an, dass er zuletzt am Donnerstag, 27. März 2025, das Grab seines Sohnes besucht hatte und zu diesem Zeitpunkt alles ordnungsgemäß gewesen sei. Die Verwüstung und die Diebstähle wurden am Sonntagmittag, 30. März 2025, um 12 Uhr festgestellt. Augenscheinlich wurden von mehreren Gräbern Vasen und Laternen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem tatrelevanten Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

