POL-GE: 94-jähriger Gelsenkirchener schlägt Räuber in die Flucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 94-jähriger Gelsenkirchener sollte am Freitag, 28.03.25 um 14:30 Uhr durch zwei unbekannte Männer in Gelsenkirchen-Feldmark an der Küppersbuschstraße ausgeraubt werden. Hierzu klingelten diese an der Tür des Gelsenkircheners. Als der rüstige Rentner die Tür öffnete, stießen die Täter ihm die Wohnungstür vor den Kopf und versuchten gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Der Gelsenkirchener setzte sich jedoch stark zur wehr. Mit einem derartigen Widerstand hatten die Täter wohl nicht gerechnet und ergriffen schließlich unverrichteter Dinge die Flucht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Er wird durch den Opferschutz der Polizei Gelsenkirchen betreut. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern und Dieben, die bevorzugt Senioren und Seniorinnen aufsuchen, da diese ein vermeintlich leichtes Opfer darstellen. Lassen sie im Zweifel die Tür geschlossen und lassen sie unbekannte Personen nicht in ihre Wohnung.

