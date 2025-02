Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl gegen einen gesuchten Schleuser

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Freitag gelang es Kräften der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt durch einen Fahndungshinweis, einen per internationalem Haftbefehl französischer Behörden gesuchten Schleuser bei seiner Ankunft aus Istanbul festzunehmen.

Der 23-jährige Afghane soll als Teil einer Schleusungsorganisation potentielle Flüchtlinge per Boot über den Ärmelkanal nach Großbritannien geschleust haben sowie beim Umstieg der Flüchtlinge auf die Boote behilflich gewesen sein.

Bei einem dieser Schleusungsversuche kamen sieben Geflüchtete zu Tode. 60 weitere in Seenot geratene Menschen, bei denen es sich vorwiegend um afghanische Staatsangehörige handelte, konnten gerettet werden.

Der 23-Jährige wurde am 23.02.2025 dem Haftrichter beim Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt, der über die Auslieferung des Afghanen entscheidet. In Frankreich erwartet den Mann eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

