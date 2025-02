BPOLD FRA: Betrunkener sorgt für Aufruhr im Flieger

Frankfurt/Main (ots) - Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main haben am vergangenen Freitag einen 54-jährigen Mann festgenommen, der mittels internationalem Haftbefehl von den griechischen Behörden gesucht wurde. Die Beamten stellten den Afghanen fest, als er versuchte, in die Türkei auszureisen. Der Mann soll im Jahr 2020 eine andere Person über den Luftweg von Griechenland nach Österreich geschleust haben. ...

