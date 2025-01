Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Forstmaschine kippt bei Arbeiten teilweise um - Umfangreiche Bergungsmaßnahmen erforderlich -

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am gestrigen Freitag, gegen 13:40 Uhr, kam es im Burgweg zu einem folgenschweren Arbeitsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt war eine Firma für Baumfällarbeiten mit dem Rückschnitt von mehreren Baumkronen beschäftigt. Die hierfür eingesetzte Forstmaschine stand dabei auf dem Burgweg und führte Arbeiten im angrenzenden, darunterliegenden Waldstück durch. Kurz vor Ende der Arbeiten wurde noch ein größerer Ast aus einer Baumkrone entnommen. Im Anschluss kam die Maschine seitlich ins Rutschen und prallte gegen die Außenschutzplanke. Die Stützen sackten in das aufgeweichte Erdreich, so dass die Forstmaschine schließlich in Schräglage geriet. Der ausgefahrene Teleskoparm schlug auf den Boden auf und beschädigte dabei den Gartenschuppen eines Grundstückes in der Straße Am Waldhaus. Verletzt wurde bei dem Arbeitsunfall zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte trotzdem erheblich sein.

Zur Bergung des Krans kam ein entsprechendes Fachunternehmen zum Einsatz. Die Arbeiten gestalteten sich jedoch schwierig, so dass diese auch am heutigen Samstagmorgen noch nicht abgeschlossen sind. Wie lange die Arbeiten noch andauern werden ist derzeit nicht bekannt. Die Arbeiten wurden in der Nacht unterbrochen und werden am heutigen Tage fortgesetzt. Der Burgweg wurde im oberen Bereich durch den Bauhof der Stadt Bad Salzdetfurth für den Verkehr gesperrt.

