Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei stoppt Drogenschmugglerin bei der Ausreise

Frankfurt/Main (ots)

Gestern Abend haben Bundespolizisten eine 27-Jährige bei der Ausreise nach Abu Dhabi festgenommen. Grund dafür war ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchte die Deutsche seit einem Monat. Vor rund einem Jahr hatte das Amtsgericht Frankfurt am Main die Deutsche zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.800 Euro verurteilt. Da die 27-Jährige diesen Betrag nicht zahlen konnte, muss sie eine Ersatzfreiheitsstrafe von 70 Tagen antreten.

Bei der erforderlichen Durchsuchung gab die Festgenommene an, dass sie Amphetamine in einer Überraschungsei-Kapsel mit sich führe, welche Sie vaginal eingeführt habe. Die Kapsel gab sie anschließend freiwillig heraus. Hinzugezogene Beamte des Hauptzollamtes Frankfurt am Main beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Im Anschluss verbrachten Bundespolizisten die Frau in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main.

