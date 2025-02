BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl gegen verurteilten Sexualstraftäter

Frankfurt/Main (ots) - Am vergangenen Freitag, den 31.01.2025, hielten Bundespolizisten in Zusammenarbeit mit den eingesetzten Luftsicherheitsassistenten einen 33-Jährigen Nigerianer bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Frankfurt am Main an, da das Mitführen seines Hochzeitsgeschenks nicht erlaubt war. Bei ...

mehr