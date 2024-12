Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots)

Gera: Wie gestern (16.12.2024) polizeilich bekannt wurde, machten sich bislang unbekannte Täter an einem Pkw Mercedes zu schaffen, indem sie zwei Autoreifen beschädigten. Das Auto war hierbei in der Greizer Straße abgestellt. Die Tat selbst ereignete sich am 16.12.2024, zwischen 21:45 Uhr und 23:30 Uhr. Hinweise zu den Tätern liegen aktuelle nicht vor. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0325295/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (RK)

