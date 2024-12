Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Altenburg (ots)

Gößnitz: Im Zuge eines Überholvorganges eines Opelfahrers (86) am gestrigen Nachmittag (17.12.2024), gegen 14:00 Uhr im Hainicher Weg kollidierte der Pkw mit einer am linken Fahrbahnrand entgegenkommenden Fahrradfahrerin (81). Die Radfahrerin kam daraufhin zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (RK)

