Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeiliche Einbruchschutzberatung am REWE-Markt

Prüm (ots)

Bekannterweise geschehen die meisten Einbrüche in den Abend- und Nachtstunden. Vor allem im Winter sind die Tage kurz und die Dämmerung setzt bereits am Nachmittag ein. Das bedeutet, dass Einbrecher sich tendenziell unauffälliger bewegen können und mehr Zeit haben, ihre Taten unbemerkt auszuführen. Aus diesem Grund bestreift die Polizei vermehrt Wohngebiete im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Das Polizeipräsidium Trier bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit sich morgen, am 18. Dezember, ab 10 Uhr, im REWE-Markt in der Bahnhofstraße 63 in Prüm zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen. Die Experten der Präventionsstelle stehen Ihnen vor Ort gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Damit Sie Ihre vier Wände bereits selbst richtig sichern können, gibt die Polizei folgende Tipps zum Einbruchschutz:

- Türen und Fenster immer verschließen:

Beginnen sollte jeder grundsätzlich mit dem Abschließen der Haus- oder Wohnungstür, sobald das Haus verlassen wird. Das mag selbstverständlich klingen, ist es aber durchaus nicht. Das bloße Zuziehen und die Tür ins Schloss fallen lassen, ist keine ausreichende Sicherung.

- Rollläden und Beleuchtung richtig nutzen:

Lassen Sie Rollläden tagsüber geöffnet und schließen Sie sie erst nach Einbruch der Dunkelheit. Nutzen Sie Zeitschalt-Uhren, um Ihre Beleuchtung auch bei Abwesenheit regelmäßig ein- und auszuschalten, um Anwesenheit zu simulieren.

- Sicherheitsvorkehrungen an Türen und Fenstern:

Einfache Fenster und Türen bieten oft wenig Schutz. Nachrüstungen wie stabile Fensterbeschläge, abschließbare Fenstergriffe und zusätzliche Türsicherungen erschweren Einbrechern den Zugang. Lassen Sie sich dazu von Fachbetrieben beraten: https://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/

- Wachsamer Nachbar:

Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und bitten Sie diese, auf Ihr Zuhause zu achten, wenn Sie nicht da sind. Sei es vor einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder aber vor einer Reise. Gegenseitige Aufmerksamkeit und Vertrauen sind wichtige Schutzmaßnahmen.

- Soziale Netzwerke vorsichtig nutzen:

Vermeiden Sie es, Ihre Urlaubspläne öffentlich in sozialen Netzwerken zu posten. Diese Informationen könnten ungebetene Gäste auf den Plan rufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell