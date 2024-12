POL-PPTR: Polizeiliche Einbruchschutzberatung auf dem Bitburger Weihnachtsmarkt "Am Spittel"

Trier (ots) - Am Samstag, 7. Dezember, gegen 14:45 Uhr, sprach ein Taschendieb eine 63-Jährige in der Ostallee in Trier an. Er entwendete der Frau ihren Geldbeutel und floh sofort in Richtung Bahnhof. Zeugen beobachteten wie er Bargeld herausnahm und den nun geleerten Geldbeutel noch während seiner Flucht wieder wegwarf. Beschreibung des Tatverdächtigen: 1,85 m groß, schlank, südländisches Aussehen, Kinnbart, kurzes ...

mehr