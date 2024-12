Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchtes Tötungsdelikt nach Familienstreit

Traben-Trarbach (ots)

Am Montag, 9. Dezember 2024, gegen 22 Uhr, verletzte ein 62-jähriger Mann seinen 44-jähringen Schwiegersohn bei einem eskalierenden Familienstreit in Traben-Trarbach mit einem Messer. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff mehrere Verletzungen und wurde schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch kurz darauf von Polizeikräften in der Nähe des Tatorts gestellt und festgenommen werden.

Zum Hintergrund der Eskalation kann zurzeit noch nichts gesagt werden. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Der 62-jährige wurde am heutigen Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine JVA eingeliefert.

