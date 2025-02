Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: "Monkey Fist" und Faustmesser - Verbotene Gegenstände im Handgepäck entdeckt!

Frankfurt/Main (ots)

Nachdem am vergangenen Freitag bereits ein Stockdegen an der Luftsicherheitskontrolle entdeckt wurde, kam es am gestrigen Donnerstag mit einem Faustmesser und einem Totschläger zu zwei weiteren Feststellungen verbotener Gegenstände bei der Kontrolle von Fluggästen am Frankfurter Flughafen.

Ein 51-jähriger Rumäne und ein 59-jähriger Amerikaner hatten in ihrem Handgepäck die gefährlichen Gegenstände dabei. Beide Sachen unterliegen dem Waffengesetz, dürfen in Deutschland nicht besessen und natürlich auch auf Flugreisen nicht mitführt werden. Das Faustmesser wurde bei der Kontrolle des Rumänen sichergestellt, während der Amerikaner einen sogenannten Monkey Fist, einen Totschläger mit einer Kugel an der Spitze, bei sich trug.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen die Männer wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

