Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizist und Ladendetektiv durch Ladendieb verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 24-jähriger Essener Polizeibeamter wurde am Samstag, den 29.03.2025 um 18 Uhr verletzt, als er sich in seiner Freizeit in einem Geschäft an der Overwegstraße befand. Hier beobachtete er, wie ein 28-jähriger Bottroper Ladendetektiv einen Ladendieb ansprach und ihm das Diebesgut abnehmen wollte. Hiergegen wehrte sich der Ladendieb erheblich und griff den Ladendetektiv an. Der Polizist erkannte sofort die Notsituation, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und unterstützte den Ladendetektiv. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der 26-jährige Dortmunder Ladendieb derart, dass alle drei Personen in ein Metallregal fielen, wodurch sich sowohl der Polizist als auch der Ladendetektiv leicht an Kopf und Armen verletzten. Durch die eintreffende Streifenbesatzung wurde der Dieb anschließend festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht, da seine Identität nicht festzustellen war.

