POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwochnachmittag, 26. März 2025, gegen 15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße in Buer, bei dem eine 40-Jährige schwer verletzt worden ist. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein 66 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Auto von einem Parkplatz eines dortigen Supermarktes nach links in die Mühlenstraße ein. Im gleichen Moment war die 40-jährige in Richtung des ...

