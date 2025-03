Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zum Nachteil einer 87-jährigen Gelsenkirchenerin ereignete sich am Dienstagnachmittag, 25. März 2025, ein Betrug im Stadtteil Horst. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gegen 13.40 Uhr auf der Alldieckstraße Zugang zu der Wohnung der Seniorin. Unter dem Vorwand, unbedingt notwendige handwerkliche Arbeiten verrichten zu müssen, gestatte die Gelsenkirchenerin den Zutritt zu ihrer Wohnung. Im weiteren Verlauf entwendete einer der Männer in einem unbeobachteten Moment einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Danach verließen die Tatverdächtigen die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl und kontaktierte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Ein Tatverdächtiger trug eine gelbe Jacke und hatte dunkle Haare. Weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Telefonnummer des Fachkommissariats unter 0209 365 8112 oder der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt:

Täter nutzen häufig das Vertrauen und die Hilfsbereitschaft von Senioren aus. Sie behaupten, notwendige Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen zu müssen, und verlangen im Anschluss hohe Beträge für nicht erbrachte Leistungen oder führen sogar Diebstähle durch.

Um sich und Ihre Angehörigen zu schützen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Misstrauen Sie unerwarteten Besuchern: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, insbesondere wenn sie sich als Handwerker ausgeben.

2. Überprüfen Sie die Identität: Fragen Sie nach einem Ausweis oder einer Legitimation.

3. Einlass mit Termin: Lassen Sie sich Handwerker immer im Voraus ankündigen und vereinbaren Sie einen Termin.

4. Informieren Sie Angehörige: Sprechen Sie mit Ihren Familienmitgliedern über diese Betrugsmasche und sensibilisieren Sie sie für das Thema.

5. Rufen Sie die Polizei: Bei Verdacht auf Betrug oder wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt, zögern Sie nicht, die Polizei unter 110 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell