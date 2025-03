Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach fünf bisher unbekannten Männern. Die Tatverdächtigen haben am Mittwoch, 20. November 2025, gegen 22.30 Uhr, in der Wildenbruchstraße in Bulmke-Hüllen einen schweren Raub zum Nachteil eines 18 Jahre alten Gelsenkircheners begangen. Gegen 22.15 Uhr ist der 18-Jährige an der Haltestelle "Gartenkamp" an der Hans-Böckler-Allee in die Buslinie 383 gestiegen. Die fünf Tatverdächtigen befanden sich bereits im Bus. Als der Gelsenkirchener den Bus an der Haltestelle "Wildenbruchstraße" wieder verließ, folgten die Männer ihm. Unter Vorhalt eines Messers bedrohten die fünf Unbekannten den 18-Jährigen und erbeuteten von ihm Bargeld und seine Jacke. Anschließend flüchteten zwei der Männer in Richtung Ringstraße. Die anderen liefen in Richtung Hohenzollernstraße.

Eine Überwachungskamera im Linienbus filmte die fünf Tatverdächtigen.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8240 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/163258

Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei Gelsenkirchen und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell