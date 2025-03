Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hehlerei auf Flohmarkt

Gelsenkirchen (ots)

Wegen mutmaßlicher Hehlerware wurde die Polizei am vergangenen Wochenende zu einem Flohmarkt nach Erle gerufen. Dort hatte am Samstag, 22. März 2025, der Inhaber einer Baufirma gegen 9.50 Uhr an einem Stand diverses Werkzeug entdeckt, das ihm am Vortag aus einem Firmenfahrzeug gestohlen worden war. Dies hatte er auch bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Vor Ort konnte der Dortmunder den eingetroffenen Einsatzkräften nachweisen, dass es sich tatsächlich um sein Werkzeug handelt. Der 53-Jährige bekam sein Eigentum zurück. Weiteres angebotenes Werkzeug am Stand wurde wegen des Verdachts der Hehlerei sichergestellt. Die Personalien des 50-jährigen Verkäufers aus Nordkirchen wurden festgestellt. Er gab an, das Werkzeug zuvor einem anderen Mann abgekauft zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell