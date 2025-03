POL-GE: Hochwertiges Fahrzeug in Bulmke-Hüllen sichergestellt

Gelsenkirchen (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 21. März 2025, kam es im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße/Hohenzollernstraße in Schalke zu einem Raubdelikt. Gegen 0.30 Uhr schob ein 37 Jahre alter Gelsenkirchener sein Fahrrad über den Bahnsteig an der Bismarckstraße. Dort kamen ihm zwei Männer entgegen. Unvermittelt sprachen diese den Gelsenkirchener an und verlangten unter der Androhung von Schlägen Bargeld und ...

