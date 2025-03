Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Rettungshubschrauber-Einsatz nach Treppensturz

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Nach einem Treppensturz musste am 11.03.2025 in Dinslaken-Eppinghoven ein 86-jähriger Mann durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken versorgt werden. Der schwer verletzte Patient wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens und des Notarzt-Einsatzfahrzeug erstversorgt. Damit der Patient vom Treppenhaus in den Rettungswagen schonend transportiert werden konnte, wurde die Besatzung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) nachgefordert. Aufgrund der Verletzungsschwere wurde für die intensivmedizinische Versorgung des Patienten ein entsprechendes Krankenhaus, ein sogenanntes überregionales Traumazentrum, benötigt. Daher wurde für den Abtransport des Patienten ein Rettungshubschrauber (RTH) der deutschen Luftrettung aus Dortmund, der Christoph Dortmund, angefordert.

Die Besonderheit war, dass aufgrund der einsetzenden Dunkelheit ein nachtflugtauglicher RTH benötigt wurde. Glücklicherweise steht der Christoph Dortmund seit dem 1.1. diesen Jahres rund um die Uhr zur Verfügung. Der RTH landete dann an einem Sportplatz im Kirchbruch, das HLF leuchtete das Stadion hierfür aus. Anschließend wurde der Patient vom Rettungswagen übergeben und in die Klinik Bergmannsheil Gelsenkirchen geflogen.

Im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, des Brandschutzes, der Christoph Dortmund und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell