POL-RE: Gladbeck: Taxifahrer von Fahrgast überfallen

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat heute Morgen einen Taxifahrer überfallen. Nach dem Täter wird noch gesucht. Dabei hofft die Polizei auch auf Hinweise von Zeugen.

Der 39-jährige Taxifahrer aus Gladbeck hatte sich gegen 5 Uhr einen Kaffee an einer Tankstelle an der Feldhauser Straße geholt. Dabei wurde er von einem anderen Mann angesprochen, der ihn darauf hinwies, dass ein Fahrgast am Taxi wartet. Der Taxifahrer nahm den Fahrgast daraufhin auf - und fuhr ihn über die Landstraße bis zum Hauerweg/Steigerweg. Dort verlangte der Fahrgast dann Bargeld/die Einnahmen von dem 39-Jährigen. Der Taxifahrer übergab ihm Geld und lief dann selbst weg. Der Unbekannte flüchtete über den Steigerweg in unbekannte Richtung.

Beschreibung des Täters: etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70m bis 1,80m groß, sportliche Statur, (lockiger) Vollbart, bekleidet mit einem schwarzen Pullover mit grauer Kapuze, Jeans, Bauchtasche.

Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu der Tat selbst oder zum Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

