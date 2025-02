Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Nach Vorfall vor Café - Mann per Öffentlichkeitsfahndung gesucht und weitere Festnahme

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Nachdem am Samstagnachmittag (15.02.) zwei Männer vor einem Café an der Ewaldstraße in Herten schwer verletzt worden sind, hat die Polizei einen weiteren Mann festgenommen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der 22-Jährige aus Herne, der bei dem Vorfall auch verletzt wurde, ebenfalls tatverdächtig ist. Die Staatsanwaltschaft Bochum wird heute den Erlass eines Haftbefehls beantragen.

Der 53-Jährige, der noch vor Ort festgenommen werden konnte, befindet sich mittlerweile ebenfalls in U-Haft.

Die Polizei sucht außerdem weiter nach einem Mann, der am Samstagnachmittag mit einem gefährlichen Gegenstand/axtähnlichen Gegenstand auf einen Mann eingeschlagen haben soll. Nach ihm wird mit Hilfe der Öffentlichkeit gesucht. Fotos des Mannes und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/159834

Wer den Mann kennt oder weiß, wo er sich aktuell befindet, wird gebeten, sich bei der zuständigen Mordkommission in Recklinghausen unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt dauern weiter an.

Link zur Ursprungsmeldung vom Wochenende: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5971976

