Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Schule

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende wurde in eine Schule an der Erzbischof-Buddenbrock-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter zerstörten eine Fensterscheibe im Untergeschoss und durchsuchten dann im Gebäude mehrere Klassenräume. Auch das Hausmeister-Büro wurde durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine größere Anzahl Tablets und eine Soundbox gestohlen. Die Einbrecher flüchteten offenbar durch das Fenster in unbekannte Richtung. Die Tat passierte zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

